Incidente a Montale. Donna esce di strada, intervengono i vigili del fuoco per estrarla

Per cause ancora da chiarire, una donna al volante della propria auto è uscita di strada mentre percorreva la via Emilia Parmense, nella zona di Montale. Sul posto sono intervenuti un equipaggio della Pubblica assistenza Croce Bianca e l’auto infermieristica del 118. L’incidente è avvenuto alle 18.45.

E’ stato necessario anche l’arrivo dei vigili del fuoco di Piacenza per consentire l’uscita in sicurezza della donna che è stata in seguito soccorsa dai sanitari e trasportata all’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Le condizioni della guidatrice – secondo le prime informazioni – non desterebbero preoccupazione.