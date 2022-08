Logistica, appello da Roncaglia: “Troppi Tir, servono scelte coraggiose”

Un paese fantasma, in cui le case vibrano al passaggio dei Tir e si fatica a capirsi anche tra chi abita le stesse mura a causa dell’inquinamento acustico. E’ un ritratto da brividi quello che emerge dalle parole di alcune residenti della frazione di Roncaglia, alle prese, e non da oggi, con l’annoso problema dell’aumento spropositato del traffico su gomma: 1200 passaggi di soli mezzi pesanti al giorno che hanno convinto Elisabetta Galanti – che vive in una casa a 15 metri dalla strada Caorsana – a fare un esposto in Comune e in prefettura a marzo scorso.

