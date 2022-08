Terapia del dolore anche a Bettola e Bobbio. “Evitare spostamenti ai pazienti”

La rete della Terapia del dolore sempre più vicina ai cittadini. Da qualche settimana l’equipe diretta da Fabrizio Micheli effettua visite anche a Bobbio e Bettola, ampliando l’offerta già disponibile a Piacenza e negli ospedali periferici di Castelsangiovanni e Fiorenzuola. L’obiettivo è quello di limitare lo spostamento dei pazienti, molti dei quali hanno bisogno di tornare più volte dallo specialista per completare il loro percorso di cura.

A Bobbio lo specialista è presente una volta ogni quindici giorni in ospedale. Nel contesto del presidio, dove sono presenti risorse professionali e spazi per un’eventuale osservazione del paziente dopo le procedure, i professionisti di Terapia del dolore riescono ad assicurare visite e prestazioni non complesse. Anche a Bettola lo specialista visita ogni due settimane, nella Casa della Salute.

“In entrambe le realtà – aggiunge Micheli – stiamo cercando anche di sviluppare la telemedicina, che ci consentirà di valorizzare i team infermieristici e di garantire un monitoraggio ancora più funzionale al paziente”.

Il servizio completo oggi su Libertà