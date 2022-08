Violenza in via Scalabrini, l’arrestato si difende: “Era caduta, volevo aiutarla”

Ha respinto ogni accusa a suo carico fornendo una versione dei fatti totalmente diversa. L’uomo della Guinea arrestato per violenza sessuale aggravata e lesioni personali è comparso stamattina, 23 agosto, in Tribunale a Piacenza per l’udienza di convalida dell’arresto davanti al Gip Stefano Brusati. Con lui l’avvocato difensore Nadia Fiorani. Pm titolare è Ornella Chicca. Il presunto aggressore è arrivato dal carcere delle Novate accompagnato dagli agenti della Polizia penitenziaria. Il guineano di 27 anni era stato arrestato all’alba di domenica per aver aggredito una donna ucraina di 55 anni in via Scalabrini, a Piacenza. L’uomo ha voluto raccontare nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. “Il mio assistito ha spiegato di aver soccorso la donna perché era caduta e di non avere avuto alcuna intenzione di usare violenza su di lei” – spiega il legale Fiorani.

L’uomo vive a Reggio Emilia e lavora come operaio a Piacenza. E’ arrivato in Italia nel 2014 ed è ha inoltrato la richiesta di asilo politico, per ottenere il permesso di soggiorno, presso un’altra Questura. Il Pm ha chiesto la conferma della misura cautelare in carcere. Il 27enne era stato bloccato e arrestato alle 6 del mattino di domenica in via Scalabrini dopo che un residente aveva chiamato la polizia perché in strada si stava consumando la presunta violenza.