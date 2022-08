Stamattina l’interrogatorio dell’uomo arrestato per violenza sessuale aggravata

Si terrà questa mattina in tribunale a Piacenza l’interrogatorio di S.S., il guineano di 27 anni arrestato all’alba di domenica con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata, per aver aggredito una donna ucraina di 55 anni in via Scalabrini, a Piacenza.

La vittima, che ha residenza a Piacenza, aveva trascorso la notte a casa di un’amica e aveva lasciato il suo appartamento, incamminandosi in via Scalabrini, quando è stata affrontata dal richiedente asilo, che l’ha aggredita tentando di usarle violenza.

La vittima, che non parla italiano, ha cominciato a gridare ed è stata sentita da un abitante della via che ha ripreso le immagini della violenza ed ha telefonato al 113.

Una Volante della polizia si trovava nella zona ha rapidamente raggiunto via Scalabrini, l’uomo pare avesse già abbandonato i suoi intenti e quando gli agenti lo hanno fermato sembra abbia detto che era intervenuto in soccorso della donna che aveva sentito chiedere aiuto.

La vittima è stata poi portata all’ospedale dove è stata medicata e dimessa con un giorno di prognosi.

