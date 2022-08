Ucraina aggredita in centro, il testimone: “Terrificante, ho chiamato subito la polizia”

“Sono scioccato e terrorizzato”. A parlare è il piacentino che ieri mattina, all’alba, ha chiamato le forze dell’ordine per segnalare l’episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ucraina da parte di un richiedente asilo. A cielo aperto, sul marciapiede tra via Scalabrini e via Santo Stefano. “Mi ero appena svegliato, ho sentito diverse urla anomale… Mi sono affacciato alla finestra e ho visto l’uomo che si avvicinava alla ragazza, poi le ha messo le mani addosso. Ho telefonato subito al 113 e, intanto, ho ripreso la scena col telefonino. Un cittadino modello? No, non lo sono. Ho semplicemente fatto la cosa giusta, il più veloce possibile. Qualcuno ha detto che dovevo scendere in strada per cercare di fermare il responsabile, ma è stato corretto appellarsi alle forze dell’ordine”.

Qui sopra, l’intervista completa a cura di Thomas Trenchi.