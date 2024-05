Stupro di via Scalabrini, condanna ridotta. L’autore denuncia Meloni per il video

Confermato colpevole di violenza sessuale, il cittadino della Guyana che aggredì una donna in via Scalabrini nell’agosto del 2022 si è visto ridurre la pena di sei mesi in Appello. In primo grado a Piacenza fu condannato a sette anni.

Alla lettura della sentenza in Corte di Appello a Bologna, l’uomo si è infuriato, dando vita ad una scenata in aula.

Lo straniero ha anche depositato un esposto contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusandola di aver diffuso il video di quanto accaduto all’alba del 21 agosto 2022, ripreso da un residente della via.

L’uomo in Appello era difeso dall’avvocato Alessandro Righi, la vittima (costituitasi parte civile) era difesa dall’avvocato Sabrina Erba.

Ancora una volta, davanti al giudice lo straniero si è dichiarato completamente innocente, sostenendo di aver provato ad aiutare la 55enne ucraina dopo averla vista cadere a terra.

l’esposto contro giorgia meloni

Grande clamore aveva suscitato il video di quanto accaduto, lo stesso imputato ha depositato un esposto-denuncia negli uffici della casa circondariale delle Novate contro la premier Giorgia Meloni, che al tempo lo aveva condiviso sui social network.

L’uomo ha scritto che quel video diffuso in quel momento gli ha rovinato la vita e che i suoi genitori da allora non hanno più voluto saperne di lui, quindi ha chiesto alle autorità un intervento nei confronti della presidente del Consiglio per averlo diffuso.