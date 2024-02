“Palpeggiata dallo zio”: 17enne chiama il Telefono Azzurro, al via il processo

Chiamò il Telefono Azzurro ma non ebbe il coraggio di dire il suo nome. “Vorrei delle informazioni per un’amica”, disse. In realtà era lei stessa ad avere un problema con uno zio, che l’avrebbe palpeggiata. Per fortuna attraverso il numero di telefono la polizia fu in grado di rintracciare la ragazza, all’epoca 17enne, e avviare un’indagine.

Tra il 2018 e il 2019 i servizi sociali avevano affidato la giovane a una zia. Il marito di quest’ultima avrebbe abusato della ragazza palpeggiandola in più occasioni, spesso di notte quando riposava.

Oggi, 20 febbraio, è iniziato il processo con rito abbreviato che dà diritto a uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna. L’uomo imputato per il reato di violenza sessuale nega le accuse.