“ViolentÃ² una donna conosciuta su Facebook”: condannato sei anni e mezzo

“Quando è entrato in casa ho capito che era ubriaco, ma ormai era tardi. Mi ha strattonata, gettata a terra e in un attimo si è spogliato e si è buttato sopra di me”. È il passaggio più sofferto della testimonianza che una donna ieri ha reso in tribunale nel processo che vedeva un ex amico accusato di violenza sessuale. Processo che si è concluso con la condanna dell’uomo a sei anni e sei mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici. La sentenza tiene conto di altri due reati: l’aver violato il divieto di avvicinamento dall’abitazione dell’ex compagna (la sua casa si trova a poche decine di metri da quella dell’amica che avrebbe subito gli abusi) e di furto di un portafogli.

I fatti risalgono all’aprile del 2020. L’imputato e la donna si conobbero su Facebook.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTÀ’