A Lago di Corte Brugnatella acqua non potabile. Dal Comune: “Vietato l’utilizzo”

In seguito alle rilevazioni di alcuni campioni d’acqua prelevati da un rubinetto di un’abitazione in località Lago, nel Comune di Corte Brugnatella, il dipartimento tecnico di Arpae ha comunicato all’azienda sanitaria locale di Piacenza la non potabilità dell’acqua.

A fronte della comunicazione di Arpae, l’amministrazione comunale di Corte Brugnatella ha emesso un’ordinanza con la quale vieta di utilizzare e bere l’acqua erogata dall’acquedotto comunale di Lago “in quanto non potabile – precisa l’ordinanza – se non previa bollitura per almeno quindici minuti”.

Nel frattempo, l’amministrazione comunale di Corte Brugnatella ha richiesto l’intervento degli operatori di Ireti – gestore dell’acquedotto – affinché provvedano a effettuare le opportune analisi sulla rete idrica col fine di ricercare la causa dei valori anomali e risolvere la situazione.