Bolletta della luce da 950 euro, Federconsumatori: “I rincari toccano tutti”

Qualche giorno fa una famiglia si è presentata mostrando una bolletta dell’energia elettrica da 950 euro. Nella sede di Federconsumatori, alla Camera del lavoro, dopo la pausa estiva, sono tanti i cittadini che arrivano o chiamano chiedendo una soluzione o un consiglio davanti a bollette lievitate come il pane.

“A dire la verità – spiega la presidente provinciale Angela Cordani – le segnalazioni ci arrivano da quando questi rincari sono iniziati in misura così anomala, straordinaria. E adesso continuano: proprio nei giorni scorsi una persona si è presentata con una bolletta da 950 euro, è una situazione molto sentita da tutti: non solo anziani, i rincari toccano tutti, le famiglie, i giovani”.

Come associazione a livello regionale Federconsumatori è intervenuta: “Abbiamo fatto degli incontri con i gestori locali in ogni provincia – fa notare Cordani – nel caso di Piacenza abbiamo concordato con Iren delle modalità di rateizzazione che superano i limiti posti dal governo: ovviamente parliamo di rateizzazioni senza interessi”.

Cordani però segnala anche un’altra questione con cui diversi cittadini si stanno misurando in questi giorni: “Si sta provvedendo al cambiamento dei contatori dell’energia elettrica – spiega – il consiglio che diamo ai cittadini, come Federconsumatori, è quello di fare una fotografia al vecchio contatore prima della rimozione, segnando i numeri dei consumi riportati in modo da verificare l’esattezza dei conguagli”.