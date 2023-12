Fine mercato tutelato, Federconsumatori: “Servono informazioni chiare”

Suona in continuazione il centralino di Federconsumatori Piacenza. La gente chiede informazioni in merito alla fine del mercato di maggior tutela che impone una scelta su gas e luce per milioni di italiani, esclusi i soggetti considerati vulnerabili. C’è ancora grande confusione e l’associazione ha chiesto a livello nazionale un incontro al ministro Pichetto Fratin. La prima richiesta è quella di avere informazioni chiare.

Federconsumatori Piacenza ha preparato un opuscolo informativo dedicato alla fine del mercato tutelato del gas prevista per il 10 gennaio 2024, per quello dell’elettricità la data è il primo aprile.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI