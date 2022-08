Castel San Giovanni: pista ciclopedonale della logistica un colabrodo con i crateri

Non c’è pace per la pista ciclopedonale della logistica a Castel San Giovanni. Il percorso che tanti lavoratori utilizzano per raggiungere i magazzini, è di nuovo oggetto di lamentele. Il motivo è da ricercarsi nelle vistose crepe che l’attraversano per decine di metri. Le rotture interessano la parte di pista ciclopedonale che corre in fregio al polo logistico e che costeggia la ferrovia, dal sottopasso alla 412 fino alla strada del Colombarone. “In alcuni punti la pista è un colabrodo” segnalano alcuni utilizzatori del lungo nastro di asfalto. “Ci sono squarci larghi quanto il copertone di una bicicletta e se sei un po’ di fretta e non stai attento rischi di perdere l’equilibrio”. La parte centrale del lungo nastro di asfalto è piena di tagli che, segnalano gli utilizzatori, durante il prossimo inverno, con le piogge la neve e il ghiaccio, potrebbero ulteriormente allargarsi.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà