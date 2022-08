Caro bolletta, appello ai commercianti: “Domani luci spente per 15 minuti”

Spegnere le luci, domani, 31 agosto, dalle 12.00 per 15 minuti. E’ la richiesta avanzata da Confcommercio ai commercianti e titolari di pubblici esercizi. Un gesto simbolico per chiedere al Governo interventi urgenti per contrastare il caro energia, che sta mettendo letteralmente in ginocchio le attività. Bollette alle stelle con rincari del 300-400per cento potrebbero far spegnere la luce per sempre di migliaia di negozi, bar e ristoranti in tutta Italia.

Domani, in contemporanea con la conferenza stampa congiunta, che si terrà presso la sede confederale di Confcommercio Imprese per l’Italia, sull’impatto del caro energia, e alla quale parteciperanno oltre a Confcommercio, anche ANCD-Conad, ANCC-Coop e Federdistribuzione, “tutti i commercianti e titolari di pubblici esercizi sono invitati a tenere le luci spente”.

Sarà l’occasione per sottoporre alla politica e alle istituzioni, richieste e proposte per far fronte alla crescita inarrestabile del costo dell’energia.

“Il caro energia sta diventando l’emergenza prioritaria per le ripercussioni sulle imprese del terziario e sull’inflazione. Serve una risposta europea per contrastare questi rincari e introdurre un tetto al prezzo del gas. Ed è necessario che il Governo rinnovi e rafforzi i crediti d’imposta per le imprese non “energivore” e non “gasivore” e riduca gli oneri generali di sistema e le accise sui carburanti” – interviene il Presidente di Unione Commercianti Piacenza Raffaele Chiappa condividendo il recente intervento del Presidente Nazionale Carlo Sangalli.