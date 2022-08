Caro bollette, Mariangela: “Costretta ad aumentare il prezzo del pane”

“Siamo stati costretti ad alzare il prezzo del pane di dieci centesimi al chilo e alcuni clienti non sono contenti, ma non possiamo fare altrimenti”. Mariangela Martini, panettiera, racconta i chiari di luna di chi per continuare a garantire un bene alimentare fondamentale deve destreggiarsi fra il balzo alle stelle dei costi di luce e materie prime. “Abbiamo due forni – spiega – uno di 12 metri e l’altro di 20. Fino a poco tempo fa la bolletta oscillava dai 500 ai 600 euro al mese, ora è balzata a 980 euro. Abbiamo chiesto spiegazioni al fornitore e ci è stato detto che l’incremento della bolletta è dovuto al boom del costo della luce, passata da 0,15 a 0,29 centesimi al kilowatt ora. In passato con il fornitore era in essere una convenzione per i fornai, con questi aumenti è venuta meno, così come eventuali offerte”.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI FILIPPO LEZOLI SU LIBERTA’ ON LINE E IN EDICOLA