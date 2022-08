Vernasca, una croce ricorderà le vittime della pandemia. Domenica la benedizione

Una croce alta cinque metri per ricordare le vittime della pandemia che in quel periodo drammatico non hanno avuto la possibilità di ricevere il saluto dei propri cari. L’opera dell’artista fiorenzuolano Stefano Villaggi sarà benedetta domenica 4 settembre a Vitalta di Vernasca. Come da tradizione nella località collinare verrà celebrata la compatrona di Vernasca, Santa Franca. La messa è prevista alle 11.15 e per raggiungere Vitalta è in programma anche una camminata con partenza dalla piazza del paese alle 9.15.

In caso di maltempo la messa verrà celebrata nella chiesa parrocchiale di Vernasca.