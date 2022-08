Fiorenzuola, dal 3 ottobre attivi prescuola e orario prolungato

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda fa sapere di aver organizzato per l’anno educativo 2022-2023 i servizi di prescuola – per gli studenti delle scuole dell’infanzia “Gelsi”, “San Rocco” e “Rodari”, e della scuola primaria – e di prolungamento pomeridiano di orario per gli studenti del “Rodari”.

Il servizio di prescuola è gratuito e avrà inizio lunedì 3 ottobre: gli alunni iscritti potranno accedere nei rispettivi plessi ogni mattina, dalle 7.30 alle 8.

Il prolungamento di orario sarà invece attivo nella fascia oraria 16-18, ed il congedo dei bambini avverrà tassativamente dalle 17.15 alle 18: il servizio sarà attivo dal 3 ottobre al 30 giugno 2023. L’utilizzo di tale servizio prevede il pagamento di una quota mensile differenziata in base alle fasce Isee.

Si registra inoltre un’altra novità alla scuola primaria, dove torna il “tempo-modulo”, il rientro pomeridiano nelle giornate del martedì e del giovedì. Lo ha annunciato l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Elena Grilli, a seguito di un sopralluogo congiunto tra l’amministrazione comunale, la dirigente scolastica e la ditta Camst, gestrice del servizio di refezione scolastica.

“La richiesta di ripristino del rientro pomeridiano, non più attivo dallo scoppio della pandemia, ci era stata sollecitata dalle famiglie: con la dirigente e la Camst abbiamo così condiviso tutti gli accorgimenti organizzativi al fine di ripristinare al meglio il servizio ed incontrare le necessità dei genitori”, ha spiegato la Grilli.

Il rientro pomeridiano, per le classi del “tempo-modulo”, sarà attivo a partire dal 4 ottobre.