Perdita di gas dal serbatoio di un camion in A21: notte di lavoro per i vigili del fuoco

E’ stata una notte piuttosto impegnativa per i vigili del fuoco, intervenuti lungo il tratto piacentino dell’autostrada A21 in seguito ad incidente, avvenuto ieri intorno alle 18.30. Stando alle informazioni raccolte, un’auto e un camion alimentato a Gpl si sono scontrati poco prima del casello di Caorso in direzione di Cremona. Nell’impatto, che fortunatamente non ha causato feriti, si è verificata una perdita di Gpl da uno dei due serbatoi del camion: si è reso dunque necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Mestre, che una volta giunti sul posto hanno svuotato il serbatoio. Il gas è stato fatto bruciare “in torcia”, con le operazioni di messa in sicurezza che si sono concluse intorno alle 4 di stamattina.

