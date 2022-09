Piacentino in vacanza in Scozia. “La gente piange, c’è molto affetto per la regina”

“La regina era veramente molto amata, qui c’è gente che piange e molta tristezza, il clima è surreale”: a parlare è il piacentino Fabrizio Bisi che da alcuni giorni si trova in vacanza in Scozia, dove nella giornata di ieri, 8 settembre, è morta la regina Elisabetta II all’età di 96 anni.

Bisi, in vacanza a Edimburgo per festeggiare il 56esimo compleanno, si è improvvisamente trovato al centro del mondo.

“Stavo cenando in un ristorante thailandese quando è arrivata la notizia e molta gente è scoppiata a piangere al ristorante come se fosse morto un parente” racconta il piacentino. Nella giornata di oggi molte persone portano fiori e lettere davanti al palazzo di Holyroodehouse, residenza della regina a Edimburgo nel quale domani verrà trasferito il feretro dal castello di Balmoral dove è avvenuto il decesso.

Davanti a Holyroodehouse in tanti hanno portato fiori e lettere per rendere omaggio alla sovrana che ha regnato per 70 anni. “Mi colpisce l’affetto che i cittadini provano per la regina, era davvero molto amata anche dai bambini che hanno portato lettere con frasi di affetto, è davvero commovente” aggiunge Bisi.

A Edimburgo sono arrivati i media da tutto il mondo e il piacentino è stato intervistato da una tv brasiliana.