Scarpe Lidl a ruba anche a Piacenza: “Comprate a 13 euro e rivendute a 150”

Anche a Piacenza è scoppiata la Lidl-mania. L’altro giorno, le scarpe messe in vendita nei supermercati della catena tedesca sono andate a ruba. I punti vendita della nostra città hanno registrato lunghe code per acquistare un prodotto di questa collezione a edizione limitata di calzini, maglie, ciabatte e sneakers, che nelle scorse settimane aveva già conquistato diversi Paesi europei. Un piacentino, Fabrizio Bisi, è riuscito ad accaparrarsi le scarpe della Lidl e a rivenderle a un prezzo incredibile: “Ora sono finite ovunque… Mio padre era al supermercato per caso, proprio al momento del rilascio, e si è trovato in mezzo a una gran ressa. Mi ha telefonato e gli ho detto di comprarmi assolutamente un paio di sneakers a 13 euro, oltre a ciabatte e calze. Poche ore dopo, ho rivenduto le scarpe a 150 euro. È incredibile”.

