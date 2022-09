Risparmio energetico, presto alla Sala dei Teatini 141 nuove luci a Led. Al via i lavori

Verrà effettuata domani, mercoledì 14 settembre, la consegna dei lavori alla ditta piacentina che si occuperà del “relamping” della sala dei Teatini, nell’ex chiesa di San Vincenzo. L’intervento si inserisce nel progetto di efficientamento energetico, sviluppo territoriale e sostenibile 2022 finanziato con risorse Pnrr, per 210mila euro complessivi.

In particolare, è prevista la sostituzione di circa 185 apparecchi esistenti con 141 corpi illuminanti dotati di sorgenti Led in grado di garantire, a parità di flusso luminoso emesso, un considerevole risparmio di energia elettrica: le stime sui consumi successivi alla riqualificazione si attestano sul 21%, ovvero poco più di un quinto rispetto al consumo attuale. Il progetto ha come obiettivo il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’impianto di illuminazione, perseguendo una linea di azione rivolta al risparmio energetico e dei costi di gestione, nonché alla riduzione delle emissioni di CO2 proponendosi, al tempo stesso, di migliorare i valori di illuminamento e la qualità della luce sia nello spazio della sala, che nell’area destinata al palco.

L’importo complessivo dei lavori è di oltre 128mila euro, comprensivo di oneri della sicurezza (esclusa Iva 22%). Il tempo utile per portare a compimento l’intervento è di 90 giorni, con il termine fissato per il 12 dicembre prossimo. Fino ad allora, la sala sarà inagibile, con la sola eccezione di mercoledì 21 settembre quando, alle 18.00, è confermato l’intervento – già programmato da tempo – della giornalista di Radio 24 Valentina Furlanetto, in dialogo con lo scrittore Gabriele Dadati per la rassegna “Protagonisti del nostro tempo”.