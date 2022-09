Podenzano, successo per la “gara di olfatto” organizzata dall’associazione FullOfJoy

Monitoraggio faunistico e addestramento cinofilo sono i due settori in cui è impegnata la giovane associazione podenzanese FullOfJoy Asd. Al campo di via Don Sturzo a Podenzano, l’associazione ha promosso nei giorni scorsi una gara della disciplina Scent & Nose Detection, che si basa sull’olfatto, il senso più sviluppato nei nostri amici a quattro zampe, e prende spunto dal lavoro di fiuto dei cani delle forze dell’ordine (che operano ad esempio nei settori antidroga e di ricerca esplosivi) o dei cani da tartufo. Ai cani si insegna a discriminare un singolo specifico odore ed a ritrovarne la fonte in diversi contesti che, nelle prove in gara, possono essere: una scatola in mezzo ad altre 19 identiche, un ambiente con inseriti attrezzi ad uso comune, all’esterno o all’interno delle auto.

I concorrenti hanno ricevuto la visita del sindaco Alessandro Piva, dell’assessore Arianna Groppi, e di alcuni ragazzi del gruppo fotografico di AggregaMenti 2022, sotto la guida esperta di Umberto Moroni, che hanno immortalato i momenti della gara.