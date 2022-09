Via Veneto, si ribalta con l’auto dopo aver centrato un veicolo in sosta: donna ferita

Ha sbandato colpendo un veicolo in sosta, ribaltandosi con la propria auto in mezzo alla strada. L’incidente, con protagonista una donna anziana (forse colpita da un malore), è avvenuto oggi intorno alle 18.45 in via Veneto a Piacenza. La conducente, in seguito al forte impatto, è rimasta ferita. Ad estrarla dall’abitacolo ci hanno pensato i vigili del fuoco. Sul posto, oltre ad un’ambulanza del 118, anche la polizia locale. La donna è stata trasportata all’ospedale.

L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione.

