Castel San Giovanni, dal 1° ottobre la piscina riapre a pieno ritmo: dalle 6 alle 23

Da sabato 1° ottobre la piscina comunale di Castel San Giovanni riapre con un orario “lungo”. Gli appassionati nuotatori avranno la possibilità di praticare nuoto libero dalle 6 del mattino fino alle 23. È una delle novità introdotte dal nuovo gestore, la società Infinity di Maurizio Bertolotti, che dallo scorso primo di settembre è subentrata al precedente gestore la cooperativa Activa.

Il nuovo gestore ha deciso di allungare l’orario di apertura della vasca di via via Mulini. Dal 26 settembre partiranno invece le prove in acqua. Info alla segreteria di via Mulini. Il bando vinto dal nuovo gestore prevede un affido fino al 31 agosto del 2024.

Il gestore verserà all’ente pubblico un canone di 2 mila euro all’anno, mentre il Comune si è impegnato a concorrere nelle spese di gestione (altissime viste i costi di luce e gas schizzati alle stelle) con 62mila euro spalmati nell’arco dei due anni.