Ha tentato di uscire dal Coin di Piacenza con profumi e cosmetici non pagati per svariate centinaia di euro ma è stata scoperta dagli addetti alla sicurezza. All’uscita dal negozio, la donna ha trovato i carabinieri che l’hanno arrestata. Il materiale è stato restituito. Domani è previsto il processo per direttissima.

