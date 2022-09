Imbocca la rotonda contromano e si schianta: 60enne ferita a Gossolengo

Sono serie le condizioni della donna di 60 anni che nella tarda mattinata di oggi è rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale a Gossolengo. Poco prima delle 13.30 la 60enne, alla guida della sua auto diretta a Piacenza, per cause ancora da accertare avrebbe imboccato contromano la rotonda che mette in collegamento strada Agazzana con strada della Regina, perdendo il controllo del mezzo e finendo fuori strada.

Il veicolo, dopo aver sfondato alcuni panettoni, ha invaso la pista ciclabile a lato della carreggiata per poi schiantarsi contro un muro. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Piacenza che hanno estratto la donna dalle lamiere, sono intervenuti anche i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa e un’autoinfermieristica, oltre ai carabinieri. La 60enne, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata in ospedale.

