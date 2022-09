Bambino urtato da un’auto a Castel San Giovanni. Vigili e sanitari sul posto

Grande spavento nella tarda mattinata di oggi, a Castel San Giovanni. Un bambino è stato urtato da una Fiat Doblò nei pressi dell’incrocio tra via Montanara e via Cairoli. Fortunatamente il piccolo non è in pericolo di vito e ha riportato solo qualche contusione e un lieve trauma cranico.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine – presenti sul posto i vigili di Castel San Giovanni -. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe fuggito dal controllo della madre e scendendo dal marciapiedi nei pressi delle strisce pedonali sarebbe stato urtato da un’auto che proveniva da direzione opposta.

Il piccolo è stato assistito dai soccorritori della Croce rossa di Rottofreno e dai sanitari dell’automedica di Piacenza.