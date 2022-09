Il ruolo del microbiota intestinale nell’autismo e le ultime scoperte genetiche

L’autismo, le scoperte in ambito genetico, il ruolo dell’alimentazione. Sono i temi trattati nella prima giornata del convegno di rilievo nazionale Mi piace… Pediatria che si è aperto la mattina del 30 settembre al Best Western Park Hotel. Si tratta della decima edizione dell’evento scientifico, organizzato da Giacomo Biasucci, professore associato di Pediatria all’Università di Parma e direttore di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. Nazionali gli ospiti che sono intervenuti. Domani si terrà la seconda sessione dedicata al rischio cardiovascolare in età evolutiva, genitorialità e pediatri, Covid-19 in età pediatrica e infine i l’accoglienza dei minori in fuga. L’evento è aperto a chiunque fosse interessato, in particolare alle associazioni di pazienti affetti dalle patologie trattate.

