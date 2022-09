Lite alla Besurica, un giovane fermato con coltello. Cronista aggredito

Una lite, un coltello, un giovane ferito e un altro fermato dalle forze dell’ordine. E’ accaduto stasera alla Besurica. Due ragazzi stranieri in via Perfetti hanno avvicinato un altro giovane, italiano. Ne è nato un violento diverbio, proseguito all’interno di un bar, dove i contendenti sono stati divisi. Sono quindi accorsi polizia e carabinieri che hanno bloccato uno dei due stranieri trovato con un coltello. L’italiano è stato medicato e trasportato all’ospedale, non è grave.

Anche il nostro cronista giunto sul posto è stato aggredito: la vittima è scesa dall’ambulanza, lo ha spinto e gli ha sputato addosso, intimandolo a non esercitare il proprio diritto di cronaca. La polizia è quindi intervenuta per allontanare il ragazzo italiano.