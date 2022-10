A Rottofreno il fotovoltaico solo con spazi coltivati tra i pannelli

Impegnando una piccola somma, tremila euro, Rottofreno potrebbe risolvere un enorme problema che da anni pareva senza via d’uscita: i campi coltivati non saranno più invasi dai pannelli fotovoltaici. E i privati che otterranno i permessi di installarli, saranno spinti verso l’“ortovoltaico” (con spazi fra i pannelli che permettano colture). Con tremila euro, il Comune ha prenotato spazio nella cabina di trasformazione elettrica che si trova in zona Cattagnina. I privati provenienti anche dall’estero dovranno accontentarsi di quanto lasciato libero da Rottofreno.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ANGELA ZEPPI SU LIBERTA’