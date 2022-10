Mille ciclisti in sella per la PolimiRide a Piacenza – FOTOGALLERY

Oggi Piacenza ha ospitato la prima edizione della PolimiRide, evento ciclistico aperto ad agonisti, amatori e famiglie che si articola su due distanze con partenza dal Pubblico Passeggio. La manifestazione, promossa dal Politecnico di Milano, ha avuto come punto di ritrovo il Campus Arata, sede del polo territoriale dell’ateneo. Due i percorsi tra cui scegliere: un tracciato pianeggiante da 25 chilometri, per una mattinata di sport e divertimento in compagnia perlustrando la città di Piacenza e gli argini del Po e del Trebbia, e uno da 74 km per i veri amanti delle sfide con oltre 900 metri di dislivello, aperto sia ai cicloturisti che agli amatori.

IL FOTOSERVIZIO DI CLAUDIO CAVALLI: