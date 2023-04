Ciclista colpita da un ramo caduto da una pianta in via Labò. E’ successo oggi pomeriggio a Piacenza, quando una donna in bici – a causa delle improvvise raffiche di vento – è stata travolta dal grosso ramo di un albero. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i soccorritori sanitari, che hanno condotto la ciclista all’ospedale di Piacenza.

