Industriando racconta Sivam: novant’anni di storia per i pionieri della zootecnia

Sarà Sivam l’azienda protagonista della prossima puntata di Industriando, in programma stasera alle 20:05 su Telelibertà. Nella trasmissione realizzata in collaborazione con Confindustria Piacenza l’amministratore delegato Silvio Ferrari racconterà qual è lo spirito di una società leader nella produzione di mangimi e prodotti zootecnici: “Dobbiamo sempre ricordarci che siamo a monte della filiera alimentare. Noi produciamo il nutrimento che fa crescere gli animali, che poi ad esempio, costituiranno l’alimentazione dei nostri bambini. Il Made in Italy è un puzzle in cui tutti devono fare la propria parte e noi cerchiamo di alzare l’asticella con nuovi prodotti e controlli di qualità sempre più meticolosi”.

Sivam, con sede a Casalpusterlengo (e Battipaglia) ha storicamente profondi legami con il tessuto economico piacentino: “Tanti dei nostri dipendenti sono piacentini, e poi c’è un rapporto stretto con l’Università Cattolica, dalla quale cerchiamo sempre di attingere talenti e spunti”.

L’azienda ha recentemente compiuto un importante passo, entrando nel gruppo Mazzoleni: “Ora siamo pronti ad un’altra grande evoluzione”, spiega la direttrice generale Alessandra Todisco. “Il coronamento di un percorso durato un decennio, che ha reso Sivam di nuovo forte e pronta per le sfide del futuro. Ora potremo integrare le competenze delle nostre aziende, attuando anche importanti economie di scala. Quest’anno abbiamo ricevuto la certificazione “Great place to work”, un riconoscimento del clima positivo e di fiducia che abbiamo creato tra i nostri collaboratori”.

Per i dettagli non resta che sintonizzarsi stasera su Telelibertà, con Industriando.