Progetto della Polizia locale a Castello: “Stop al bullismo e allo spaccio di stupefacenti”

Più controlli di fronte alle scuole e incontri in classe per far capire quanto deleteri possano essere gli effetti delle droghe. È quanto prevede il contenuto del progetto che la Polizia locale di Castel San Giovanni ha presentato all’interno dell’iniziativa Scuole sicure.

Il programma, finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del fondo per la sicurezza urbana, mira a prevenire fenomeni di spaccio davanti alle scuole e anche fenomeni di bullismo tra giovani e giovanissimi. Un prima via libera al progetto, redatto dal comandante della Polizia locale Marco Andolfi, è arrivato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Ora si attende il benestare del Ministero grazie a cui a Castello dovrebbero arrivare 13 mila euro da impiegare per aumentare i controlli della Polizia locale di fronte alla scuole e per organizzare incontri di prevenzione e sensibilizzazione circa il bullismo e l’abuso di stupefacenti. Gli incontri saranno tenuti da medici ed esperti.