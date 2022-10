Consulta, a Piacenza l’incontro degli emiliano romagnoli da tutto il mondo

Cittadini di due nazioni e due mondi diversi ma sempre legati al territorio di origine. La Consulta degli emiliano romagnoli nel mondo è tornata a riunirsi in presenza dopo tre anni di stop forzato legato alla pandemia. Gli incontri si svolgono per due giorni a Piacenza, una tra le città più colpite dal virus e un territorio dal quale sono partiti numerosi migranti. L’organismo voluto dalla Regione per attuare interventi a favore degli emiliano romagnoli all’estero, ha fatto il punto della situazione sui progetti finanziati e ha parlato di quelli futuri.

Tra i bandi finanziati c‘è anche “Boomerang” attraverso il quale, il prossimo anno, 26 giovani arriveranno in Emilia Romagna dal mondo. La nuova sfida riguarda i fondi del Pnrr per il Turismo delle radici. L’iniziativa coinvolge anche il terzo settore e l’obiettivo è creare pacchetti turistici per il cosiddetto turismo di ritorno. La possibilità è quella di aprire nuove imprese e start up.

Durante l’incontro sono state consegnate le benemerenze a Lisa Mazzi, Silviana Mangione e Franco Rigolli per l’impegno a favore delle comunità di emiliano romagnoli all’estero.

La consulta è presieduta da Marco Fabbri, le vicepresidenti sono Valentina Stragliati e Marilina Bertoncini.