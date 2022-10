“Pronti a fare la nostra parte”. I bimbi delle elementari sono l’anima di “Io non rischio”

Anche Piacenza partecipa alla giornata nazionale “Io non rischio” – organizzata dal dipartimento nazionale di Protezione Civile – dedicata alla cultura della prevenzione dei rischi: la più importante e diffusa iniziativa di comunicazione e informazione alla popolazione, in tema di prevenzione dei rischi e di diffusione di buone pratiche di protezione civile.

In campo questa mattina in piazzetta Mercanti, i volontari della Protezione Civile di Piacenza – insieme all’Asd Placentia e i rappresentanti delle forze dell’ordine e dei vigili del Fuoco – ha incontrato gli alunni della Scuola Statale Primaria per un momento di educazione alle emergenze, per illustrare quali sono i corretti comportamenti da seguire in caso di terremoto, maremoto e alluvione.