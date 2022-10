Crisi, le associazioni dei consumatori alle istituzioni: “Rischio di povertà diffusa”

Crisi economica: le associazioni dei consumatori piacentine lanciano un appello unitario alle istituzioni per contrastare gli effetti devastanti sulle famiglie dei rincari. L’invito a intervenire è rivolto a Comune, Provincia e Prefettura.

“La situazione economica delle famiglie italiane sta degenerando – scrivono- la pandemia, prima, e i conflitti internazionali, poi, hanno inciso pesantemente in senso negativo sulle tasche degli italiani che si stanno svuotando sempre di più. I prezzi dei generi alimentari ed il costo dell’energia stanno volando alle stelle. Il rischio di una povertà diffusa è alle porte. Ad essere in pericolo sono le sorti sia degli utenti/consumatori sia degli imprenditori”.

“La preoccupazione per il futuro è alta”, così Adiconsum, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega dei Consumatori di Piacenza si sono date appuntamento nei giorni scorsi e stanno predisponendo un appello che verrà “rivolto alle istituzioni in un’ ottica di una collaborazione per un obiettivo sociale comune mirato al contrasto degli effetti della crisi”.