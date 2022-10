Innovazione: il 27 ottobre Eroi in tour fa tappa al Tecnopolo di Piacenza

Il 27 ottobre 2022 dalle ore 16.30 si terrà al Tecnopolo di Piacenza l’appuntamento Eroi in Tour il primo in presenza, della community degli innovatori della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con i laboratori Musp e Leap, Urban Hub, Iren e lo Spazio area S3 di Art-Er. L’iniziativa è inserita anche tra gli eventi del Festival della Cultura Tecnica in relazione alle opportunità rivolte ai giovani e alle potenziali partnership con gli attori presenti all’incontro.

L’obiettivo dell’incontro, che sarà introdotto dai saluti dell’assessore alle politiche giovanili, università e ricerca del Comune di Piacenza, Francesco Brianzi, sarà di approfondire l’innovazione collaborativa proponendo ai partecipanti diversi spunti ed in particolare:

keynote del professor Francesco Timpano, professore di Politica Economica Università Cattolica del Sacro Cuore;

illustrazione di buone pratiche di innovazione collaborativa da parte di Francesco Perotti (innovation specialist e ricercatore presso il MUSP), Antonio Conversano (Manager del Tecnopolo di Piacenza – sede Ex-Officina Trasformatori e ricercatore Leao), Andrea D’Amico (Managing Director Urban Hub Piacenza – Startupiacenza)

opportunità di finanziamento possibili con il FESR 2021/20227 illustrate dal Roberto Ricci Mingani (Responsabile Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive Regione Emilia-Romagna) e del Bando Ambientazioni di IREN presentato da Selina Xerra (Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali Iren Spa)

Chiuderà il pomeriggio un momento di networking finalizzato allo scambio e conoscenza reciproca tra partecipanti.

EROI è la Piattaforma di Open Innovation, gestita da Art-Er per la Regione Emilia-Romagna, nata per favorire e incentivare processi di innovazione collaborativa da gestire nella più piena autonomia. Una community virtuale che ad oggi conta circa 4000 iscritti in tutta la regione.