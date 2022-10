Scagiona presunti sfruttatori ma viene fermata fuori dal tribunale con 7mila euro

Una prostituto della Caorsana aveva deposto in aula lo scorso gennaio ritrattando completamente e scagionando i suoi presunti sfruttatori, oggi imputati in un processo in tribunale. Tuttavia, in quella passata udienza, uscendo dall’aula era stata fermata dai carabinieri di Rivergaro che le avevano trovato 7mila euro nella borsetta oltre a due cellulari, contenenti messaggi quantomeno discutibili circa la provenienza del denaro. Il collegio giudicante si è riservato di decidere sull’istanza del pm rinviando il processo a dicembre.

