Incendio nella discarica di Ponte dell’Olio, lavoro di squadra per spegnerlo

La tempestiva segnalazione di alcuni cittadini, il pronto intervento della polizia locale Alta Valnure e il successivo arrivo dei vigili del fuoco hanno fatto in modo che venisse subito circoscritto e spento l’incendio che si stava sviluppando nella discarica di Ponte dell’Olio.

A prendere fuoco un mucchio di sterpaglie, con le fiamme tenute a bada inizialmente con alcune secchiate d’acqua, in attesa dell’arrivo dei pompieri, che hanno fatto il resto.

Ancora da capire le cause del rogo.

