Visita guidata per la terza età alla Manifattura Benzi: “Eccellenza dell’arte tessile”

Il Comune di Piacenza propone un nuovo appuntamento per la terza età, che mira a svelare un’eccellenza artistica di Piacenza: venerdì 4 novembre Tiziana Benzi, restauratrice di arazzi e tessuti che ha svolto attività di restauro in Italia e a livello internazionale, aprirà le porte del suo laboratorio per raccontare e illustrare la storia dell’arte tessile, delle tecniche e dei segreti che si celano dietro il restauro di importanti opere d’arte, mettendo a disposizione del pubblico la sua vasta esperienza pratica nella valutazione e nel restauro di oggetti tessili ed organici, per comprendere questa fine arte trascendendo la parte iconografica e approfondendo gli aspetti tecnici.

L’evento è gratuito, ma occorre iscriversi – a partire dal 31 ottobre – esclusivamente telefonando ai numeri 0523-492724 e 0523-492743, cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.