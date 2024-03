VisiTeatro, gli studenti del Cassinari ciceroni tra le bellezze del Municipale

Gli studenti del Cassinari ciceroni tra le bellezze e la storia del Teatro Municipale. Cinque appuntamenti, da sabato 23 marzo a venerdì 21 giugno, con protagonisti gli studenti di Storia dell’Arte che accompagneranno cittadini e turisti all’interno di uno dei luoghi più affascinanti di Piacenza. “Un’opportunità unica sia per gli studenti che per il teatro in occasione dei 220 anni dalla sua fondazione” commenta l’assessore alla Cultura Christian Fiazza. “Iniziativa che ha il sapore di futuro – sottolinea Cristina Ferrari, direttrice di Fondazione Teatri di Piacenza -. Abbiamo scelto date significative come il primo maggio e il due giugno, giornate di festa nazionale nelle quali ci aspettiamo tanti turisti oltre che i nostri concittadini”.

Gli studenti ciceroni tra le bellezze del Teatro Municipale – Nelle scorse settimane gli studenti del Cassinari hanno approfondito la storia e le curiosità legate al Teatro Municipale e, divisi in gruppi, accompagneranno i partecipanti alle visite guidate nei meandri della struttura, dal palcoscenico alla platea e poi al Ridotto, nella grande terrazza e nel Salone degli Scenografi. “Da anni portiamo avanti percorsi di questo calibro per l’orientamento – spiega la professoressa Valeria Poli -, quindi abbiamo accolto molto favorevolmente questa proposta. Abbiamo fatto una serie di lezioni a scuola sulla storia del teatro e grazie a questa iniziativa i nostri studenti avranno la possibilità di mettersi alla prova e imparare a fare i ciceroni”.

Le date delle visite guidate – L’iniziativa prende il nome di “VisiTeatro” e gli studenti apriranno le porte del Municipale i pomeriggi di sabato 23 marzo, sabato 6 aprile, mercoledì primo maggio, domenica 2 giugno e venerdì 21 giugno. Prenotazione obbligatoria, per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0523 492651 e l’indirizzo [email protected].