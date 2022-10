Borgonovo, parte l’iter per la Casa di comunità. “Diamo vita a una rete di sostegno”

Venerdì alle 14,30 in auditorium a Borgonovo parte il percorso partecipato per la graduale trasformazione dell’attuale Casa della salute in Casa di comunità. A dare il loro contributo ai quattro tavoli di lavoro sono stati chiamati studenti, sindacati, amministratori locali, medici, volontari, operatori della casa della salute e in una parola tutte le rappresentanze del tessuto sociale locale.

Lo scopo è quello di stilare quattro progetti sulla base del quale l’intera comunità valtidonese intende costruire la propria idea di salute e di futuro. Sarà un lavoro complesso, che richiederà mesi e che dovrà produrre quattro progetti concreti da sottoporre al direttore del distretto socio sanitario, Giuseppe Magistrali nell’ambito di quello che lui stesso definisce “un patto comunitario in un’ottica di cittadinanza attiva”.

“L’obiettivo – spiega il direttore del distretto – è quello di dar vita a una rete di sostegno e di accompagnamento stabile alle future attività della Casa della Comunità di Borgonovo”. L’iniziativa può considerarsi pilota in Regione.