“Mani di donna”, consegnati i tablet ai bambini delle elementari di Castello

Le volontarie di “Mani di donna” hanno consegnato ai bambini della scuola elementare i tablet che erano stati loro rubati. Grazie al ricavato della vendita di borse, tovaglie ricamate e scaldacollo, le sarte e magliaie per passione hanno ricomperato 15 tablet che hanno consegnato al preside e ai bambini dell’elementare Tina Pesaro.

“Voi rappresentate la nostra storia e le nostre tradizioni” le ha ringraziate il preside Lodovico Silvestri che con gli insegnanti e un gruppo di alunni ha accolto le volontarie. Dal canto loro le sarte castellane si sono messe a disposizione. “Vorremmo che le nuove generazioni imparassero quello che sappiamo fare perché le nostre abilità non vadano disperse”. Il preside ha quindi colto l’occasione al volo e non ha escluso la possibilità di avviare attività laboratoriali di cucito per i bambini.