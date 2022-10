Smog ancora oltre i limiti: in due settimane ben 12 sforamenti. Prorogati i divieti

Ancora brutte notizie per i polmoni dei piacentini: nelle ultime due settimane gli unici giorni senza sforamenti dei limiti di Pm10 sono stati due (domenica 23 e lunedì 24 ottobre), con ben 12 giorni “fuorilegge” con valori di smog ben oltre la soglia d’allarme di 50 microgrammi al metro cubo. Per questo motivo il bollettino Arpae di oggi, 28 ottobre, proroga per altri tre giorni le misure emergenziali già in vigore.

Ieri in città, stando al rilevamento della stazione Giordani-Farnese, i microgrammi al metro cubo sono stati 80: 62 quelli rilevati alla stazione di Montecucco. A livello regionale, peggio di Piacenza – nella classifica dei valori registrati dai vari sforamenti – solo Modena, con ben 111 microgrammi al metro cubo segnalati la scorsa settimana.