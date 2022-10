“Abbagliato dal sole”. Ciclista investito da un’auto in via Boselli finisce all’ospedale

Molto scosso, avrebbe riferito agli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi di essere rimasto abbagliato del sole e di non aver visto l’uomo in sella alla bicicletta. E’ quanto ha riferito agli agenti il conducente dell’auto che questa mattina, intorno alle 9.00 in via Boselli a Piacenza, ha investito un ciclista. Nell’impatto l’uomo in sella al velocipede ha picchiato la testa contro il parabrezza del veicolo, rimediando serie ferite. Sul posto è arrivato il 118 che ha condotto il ferito, fortunatamente non in pericolo di vita, all’ospedale.

