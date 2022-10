Volontari appesi alla roccia per esercitarsi, ladri rubano sull’auto del Soccorso alpino

Derubati di documenti e cellulare mentre sono sospesi sulla parete rocciosa, per un’esercitazione in arrampicata.

È la disavventura capitata ieri a due volontari del Soccorso Alpino “Monte Alfeo” di Piacenza che sono stati vittima dei ladri mentre si trovavano impegnati in località Mulino di Castagnola, in Val d’Aveto.

L’esercitazione, durata dal mattino fino a metà pomeriggio, ha interessato una decina di persone. “Avevamo lasciato i mezzi di soccorso su uno spiazzo lungo la strada per poi allontanarci per esercitarci su una parete di roccia – racconta una derubata – un volontario, tornato per caso ai mezzi nel pomeriggio si è accorto che la portiera di un Pajero era socchiusa”.

Al ritorno, la triste conferma per la coppia: portiera forzata e due borselli contenenti portafogli, documenti, soldi e un iPhone hanno preso il volo. “Probabilmente, i ladri ci hanno visto appesi in parete e hanno capito che avrebbero potuto derubarci senza fretta”, aggiunge la volontaria con il compagno, che si rivolgeranno ai carabinieri. Piccolissima consolazione: “Tra tutti i mezzi, hanno preso di mira solo il vecchio Pajero e non hanno toccato nulla del materiale tecnico”.

