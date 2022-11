“Piacenza 2030. Giovane città futura”, ecco il bando per sostenere il protagonismo

Si chiama “Piacenza 2030. Giovane città futura”. L’obiettivo è promuovere il protagonismo giovanile, offrendo contributi ad associazioni giovanili e gruppi informali che siano, per almeno due terzi, ragazzi dai 14 ai 35 anni. Questo è il bando presentato in municipio dall’assessore Francesco Brianzi e dalle funzionarie delle Politiche giovanili Marina Della Marta e Lorena Cattivelli: i progetti dovranno essere presentati entro le 12 del 17 novembre e potranno configurarsi come festival, rassegne, eventi estemporanei, percorsi formativi, attività di animazione, progetti mirati al coinvolgimento dei giovani e allo sviluppo di comunità. A essere messo a disposizione dall’amministrazione è un finanziamento complessivo da 31.500 euro di cui 4 mila riservati a una sezione speciale dedicata alla realizzazione di video-documentario sugli altri progetti selezionati e 7.500 per una sezione focalizzata su progetti di “sostenibilità ambientale”.

I destinatari sono i sodalizi iscritti all’Albo comunale delle associazioni che abbiano sede a Piacenza e i cui soci o componenti del consiglio direttivo abbiano per almeno due terzi un’età compresa fra i 14 e i 35 anni e i gruppi informali con componenti per due terzi residenti in città e della medesima età. Per info è possibile contattare l’Ufficio politiche giovanili scrivendo a [email protected] o telefonando a 0523.492516/492004.