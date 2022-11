Castel San Giovanni, piramidi di profiteroles e meringhe: la festa più dolce dell’anno

A Castel San Giovanni trionfa il cioccolato. Sono a migliaia le persone che si sono riversate in piazza e tra le vie del centro storico per partecipare a Cioccolandia. La festa più dolce dell’anno ospita decine di espositori, tra cui artigiani del cioccolato con le loro specialità. Tra i momenti clou in piazza XX settembre il taglio del salame di cioccolato del peso di 8 quintali. Tutt’attorno a farla da padrone piramidi di profiteroles e meringhe, assaggi di torta Rita e poi dolci per tutti i gusti. Spazio anche ai bambini con i laboratori di Cioccobimbi.

