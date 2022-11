Cavi elettrici sul marciapiede: sopralluogo dei vigili del fuoco in via Pace

Cavi elettrici sul marciapiede in via Pace: la segnalazione ai vigili del fuoco è arrivata in mattinata. Da un pozzetto sul marciapiede, davanti al palazzo che alcuni mesi fa aveva fatto discutere per la ristrutturazione, spuntavano alcuni cavi elettrici. I cittadini hanno chiamato i vigili del fuoco che sono accorsi sul posto per un sopralluogo insieme alla polizia locale e hanno verificato che si tratta di cavi della telefonia, nel palazzo è in corso un intervento da parte degli operai. Per sicurezza l’area è stata transennata.

